samedi 02 octobre – 14h30 à 17h00 Entre 1950 et 1990, les bouquetins des Alpes se sont progressivement réapproprié le territoire du Parc national du Mercantour en provenance d’Italie et du Parco Alpi Marittime.

Plusieurs études ont démontré que les bouquetins du Mercantour présentaient la plus faible variabilité génétique observée parmi l’ensemble des populations étudiées à travers les Alpes. A l’exact opposé de leurs congénères du Parc national de la Vanoise, c’est pourquoi une opération exceptionnelle vient de se terminer entre le Parc national de la Vanoise et celui du Mercantour : une translocation de bouquetins des Alpes ! 19 individus ont été capturés en Vanoise et relâchés dans Mercantour pour renforcer le noyau de population qui s’y trouve. Retour sur une aventure hors du commun. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

