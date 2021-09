Belvédère Parvis de la mairie de Belvédère Alpes-Maritimes, Belvédère Le mystérieux monde des antennes et des petites pattes (2/10 GP) Parvis de la mairie de Belvédère Belvédère Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

samedi 02 octobre – 10h00 à 16h30 Le mystérieux monde des antennes et des petites pattes permet de se pencher sur la vie des insectes, leurs extraordinaires capacités et les inventions qu’ils ont inspiré, Différencier les abeilles des guêpes, frelons et autres insectes comprendre l’importance de la pollinisation, est aussi au programme de cette journée, qui a pour objectif de réconcilier l’être humain avec le monde des petites créatures, en lui faisant comprendre à quel point tous les êtres vivants sont interconnectés Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Parvis de la mairie de Belvédère 1 Place du Colonel Baldoni 06450 Belvédère

