Observation du ciel au télescope
Parvis de la mairie de Belvédère, 2 octobre 2021, Belvédère.

Fête de la science 02 octobre

Entrée libre

Saturne et Jupiter seront présentent dans le ciel du soir, et nous pourrons observer les anneaux de l’une et l’oeil de l’autre…

Comment trouver le nord et repérer quelques constellations, nos médiateurs scientifiques effectueront une lecture du ciel pour mieux se repérer dans le temps et dans l’espace….

Découvrez les mythes et légendes du ciel au cours de la soirée, avec une démonstration de cirque pour l’illustrer.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Parvis de la mairie de Belvédère 1 Place du Colonel Baldoni 06450 Belvédère 06450

