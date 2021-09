Belvédère Parvis de la mairie de Belvédère Alpes-Maritimes, Belvédère Présentation du métier d’Apiculteur (2/10/21 GP Belvédère) Parvis de la mairie de Belvédère Belvédère Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Présentation du métier d'Apiculteur (2/10/21 GP Belvédère) Parvis de la mairie de Belvédère, 2 octobre 2021, Belvédère.

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 à 17h00 Alexandrine Brion est apicultrice à la Bollène-Vésubie dans les Alpes-Maritimes et elle s’est spécialisée voilà cinq ans dans la production de reines.

Elle est la seule dans les Alpes-Maritimes à exercer ce métier, avec son mari. (2005-Formation responsable d’exploitation apicole à Hyères. suivi d’un stage spécialisé de 6 mois sur les abeilles)

François Guerinot est apiculteur depuis 25 ans et travaille en lien avec le Collège Jean Salines à Roquebillière sur le projet APIROK. Il intervient auprès des classes de SEGPA pour former les élèves à ce beau métier qu’est l’apiculture, en concertation avec leur professeure principale.

Venez découvrir leurs métiers, ainsi que ce beau projet scolaire, à Belvédère ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

