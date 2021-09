Saint-Denis Parvis de la basilique de Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Les maths sont dans la place ! Parvis de la basilique de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Fête de la science 09 octobre

Parvis de la basilique de Saint-Denis Cie Terraquee. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 13h00 Stands, jeux, canapés, coin lecture et spectacles pour cette nouvelle édition à Saint-Denis.

Jouez avec les formes, découvrez des techniques de mesure d’hier et d’aujourd’hui, construisez une charpente en spaghettis, interrogez le système métrique et son universalité, construisez une rose en kit géante, réfléchissez autour de la corde à 13 nœuds, jouez comme un malgaches ou un africain…

