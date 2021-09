Vénissieux Parking Parc de Parilly Rhône, Vénissieux Rando-vélo des toits solaires citoyens Parking Parc de Parilly Vénissieux Catégories d’évènement: Rhône

samedi 09 octobre – 14h00 Rando-vélo à la visite des toits photovoltaïques installés et gérés par l’association citoyenne Toits en Transition autour de Lyon, à Corbas et Saint Fons. Devant chaque toit, présentation du toit et suivi de production via tablette/smartphone. Une balade durable et engagée, qui vous donnera envie de rejoindre le mouvement de l’énergie citoyenne, qui sait?

Infos pratiques: Le parcours fait 19 km, essentiellement sur voies cyclables, avec retour au point de départ. Chaque participant est responsable de sa propre sécurité, les parents de celle de leurs enfants. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Parking Parc de Parilly 3 Rue du Clos Verger 69200 Vénissieux 69200 organisateur : hespul.org

