À la découverte du Grand Jardin des évêques de Viviers Parking Neptune, 9 octobre 2021, Bourg-Saint-Andéol. Fête de la science 09 octobre

Parking Neptune CICP – Centre International Construction et Patrimoine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00 à 16h30 Puissance des seigneurs évêques, l’architecture au service des prélats. Suivez les pas des Evêques qui ont fait la splendeur du Vivarais !

Viviers, cité épiscopale depuis le Vème siècle, le Palais des Evêques de Bourg-Saint-Andéol et la cité historique.

Lieu de rendez-vous : « Parking Neptune » , 1 rue de la Chicane , au sud du quai du Midi « Dc Tzelepoglou ». Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

