ANNULÉ – Planter en contexte de changement climatique Parking du chemin de la randonnée (Bois des Avenières), 6 octobre 2021, Sallanches.

Office National des Forêts. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 09h00 – découverte des rôles de la forêt (économique, écologique, social et de protection contre les risques naturels)

– le fonctionnement physiologique et hydraulique de l’arbre

– les impacts du changement climatique

– constitution et évaluation d’un sol

– le choix des essences

– les protections

– la mise en place

