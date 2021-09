OpenRadiation : participer à la caractérisation de la radioactivité ambiante Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Fête de la science 01 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 09h00

Le projet OpenRadiation permet au public de mesurer la radioactivité ambiante dans son environnement, au cours de ses activités quotidiennes, et ainsi de participer à la surveillance du territoire en complément des réseaux de surveillance associatifs ou institutionnels existants. Cela permet également de participer à des projets scientifiques comme ceux portant sur l’impact des éruptions solaires à bord des avions (mesures en vol) ou de certains phénomènes électriques dans les orages (mesures en vol et au sol).

Cette approche a également une dimension pédagogique. En effet, réaliser soi-même des mesures dans son environnement permet de mieux comprendre le phénomène de radioactivité, de mieux appréhender les niveaux d’exposition et éventuels risques associés, et enfin, de se faire sa propre opinion et, le cas échéant, d’en tirer des enseignements dans son quotidien.

L’atelier met en situation le capteur OpenRadiation : le public peut faire des mesures et en visualiser le résultat avec l’application pour smartphone associée à l’appareil.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090

organisateur : http://irsn.fr Parc Saint-Mitre