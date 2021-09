Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les phases de vie d’une installation nucléaire base (INB) Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les phases de vie d’une installation nucléaire base (INB) Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 01 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Au début de l’atelier, chaque acteur se situe sur la frise chronologique en positionnant une carte au niveau de son année naissance. Puis, les évènements clefs inscrits sur la frise niveau de son année naissance. Puis, les évènements clefs inscrits sur la frise sont commentés en particulier ceux des 30 dernières années.

Ensuite, les phases de vie d’une installation nucléaire base (INB) sont à situer sur la frise l’aide de cartes. cartes. Au dos de chaque carte correspondante, il y a une explication complémentaire. Une installation cartes. Au dos de chaque carte correspondante, il y a une explication complémentaire. Une installation cartes. Au dos de chaque carte correspondante, il y a une explication complémentaire. Une installation située à cadarache servira d’exemple.

Le code de l’environnement prévoit une procédure d’autorisation de création d’une INB, suivie de différentes autorisations au cours de son exploitation, de sa mise en service jusqu’à son arrêt définitif puis son démantèlement.



La phase de conception jusqu’à la mise en service peut s’échelonner jusqu’à plus de 20 ans (RJH, Cadarache). La phase de fonctionnement d’une INB est ponctuée par les examens périodiques de sûreté (tous les 10 ans), les inspections de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (chaque année) et les éventuelles modifications de l’installation. Suite à l’arrêt définitif, la dernière phase est le plan de démantèlement jusqu’au déclassement possible de l’INB. A Cadarache, deux installations ont été déclassées : HARMONIE et IRCA. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : Parc Saint-Mitre

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Parc Saint-Mitre Adresse Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence