Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Protéger les populations et l’environnement en cas d’accident nucléaire : le comportement volatil de l’iode Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Protéger les populations et l’environnement en cas d’accident nucléaire : le comportement volatil de l’iode Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 01 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les rejets générés par un accident grave survenant sur un réacteur nucléaire contiennent diverses substances radioactives dont l’émission peut avoir des conséquences radiologiques sur l’environnement et l’Homme. C’est le cas de l’iode, dont la volatilité dépend des conditions physico-chimiques entourant son émission, dont notamment le pH (potentiel hydrogène). Ce paramètre modifie en effet sa forme chimique, en phase gazeuse ou en phase liquide.

Nous étudions ces phénomènes à l’IRSN, pour mieux connaître, caractériser et anticiper le comportement de cet élément en fonction des conditions.

Cet atelier illustre l’effet des modifications de pH sur un objet d’étude inattendu, le chou rouge ! Ce dernier contient en effet des colorants qui changent de couleur en fonction du pH, changement qui peut facilement être mis en évidence. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : http://irsn.fr Parc Saint-Mitre

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Parc Saint-Mitre Adresse Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence