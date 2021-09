Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Evaluation du risque écologique : déterminer des valeurs de référence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

dimanche 03 octobre – 09h00 Les installations nucléaires rejettent en fonctionnement normal des effluents radioactifs dans l’environnement. Protéger la faune et la flore des effets néfastes de leur exposition à la radioactivité suppose de connaître les risques associés, et de pouvoir les évaluer. Comme pour toute substance toxique, Il faut pour cela caractériser les niveaux maximaux d’exposition qui ne génèrent pas d’effet nuisible pour les organismes exposés. Les laboratoires travaillant sur ces sujets, dont ceux de l’IRSN, réalisent alors des tests d’écotoxicité, au cours desquels des organismes modèles sont exposés aux toxiques à caractériser pour déterminer leurs seuils de tolérance.

Le principe de ces tests est expliqué à partir d’une démonstration, et la manière dont leurs résultats est utilisée pour l’évaluation du risque est présentée. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

