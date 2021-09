Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Observer les satellites et les stations spatiales Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Observer les satellites et les stations spatiales Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 02 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Certains satellites sont visibles à l’œil nu dans le ciel. C’est le cas par exemple pour les plus célèbres d’entre-eux, que sont les stations spatiales comme l’ISS ou la nouvelle station chinoise. Pourquoi certains satellites sont-ils brillants et d’autres non ? Peut-on les voir de jour, et à toute heure de la nuit ? Quels sont les outils permettant de prévoir un passage de satellite, et même de déterminer s’il s’agit d’un morceau de fusée ou d’un satellite d’espionnage ?! L’occasion peut-être d’un petit « coucou » à Thomas Pesquet, quand il passera au dessus de chez vous, 400 km au dessus de votre tête… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : Parc Saint-Mitre

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Parc Saint-Mitre Adresse Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence