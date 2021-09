Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Protéger les populations et l’environnement en cas d’accident nucléaire : les phénomènes physiques au sein d’un réacteur Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Parc Saint-Mitre Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Entrée libre En présentiel Scolaires. On parle d’accident nucléaire lorsque le cœur du réacteur nucléaire est endommagé. Ces dommages résultent de phénomènes physiques se produisant à différentes échelles dans le réacteur, et dans des conditions de température et de pression particulières. La connaissance de ces phénomènes est essentielle à la sûreté des réacteurs et à la protection de l’environnement, en conditions normales de fonctionnement comme en cas d’accident.

Nous étudions à l’IRSN ces phénomènes au moyen de la combinaison de différentes approches, associant expérimentation et modélisation.

Des dispositifs expérimentaux seront mis en œuvre pour expliquer le fonctionnement d’un réacteur nucléaire, quelques-uns des phénomènes physiques associés et leurs conséquences pour ce fonctionnement. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : http://irsn.fr Parc Saint-Mitre

