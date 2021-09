Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Augmenter le pouvoir de l’œil : les outils de laboratoire Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Augmenter le pouvoir de l’œil : les outils de laboratoire Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 01 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 09h00 Même avec une excellente vision, il est des objets qu’un œil humain ne peut voir sans assistance. Et ceci est particulièrement vrai dans les laboratoires, où les phénomènes étudiés peuvent se produire à une échelle inférieure au millimètre. C’est le cas notamment de certains processus biologiques mis en œuvre lors de l’exposition d’un organisme vivant à un toxique. Nous augmentons alors le pouvoir des yeux des observateurs en utilisant des outillages dédiés, tels que des loupes ou des microscopes.

Cet atelier présente ces appareils en situation, au travers de l’examen par exemple de différents organismes modèles que l’IRSN utilise dans ses travaux expérimentaux dédiés à l’étude des effets de la radioactivité sur le vivant. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : http://irsn.fr Parc Saint-Mitre

