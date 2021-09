Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Villages des Sciences d’Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Villages des Sciences d’Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 02 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 A l’occasion de la Fête de la Science, le Muséum d’Histoire Naturelle vous invite à participer au village des Sciences d’Aix-en-Provence au sein du parc Saint-Mitre avec pour thème : 30 ans de Science. Pour cette édition 2021, venez passer du bon temps aux cotés de scientifiques, et de futurs scientifiques qui vous permettront de voir, comprendre et découvrir ce qui s’est passé durant les trente dernières années dans certains domaines scientifiques… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : Parc Saint-Mitre

