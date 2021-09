Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Perception de la radioactivité dans l’environnement Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Perception de la radioactivité dans l’environnement Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 01 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Explication d’après le panneau de l’IRSN les différentes unités (jeu avec un ballon)

Enumération des appareils de mesures de la radioactivité (aspirateur avec filtre…) et du dosimètre Safecast

Mesure(s) par un ou plusieurs participants sur un élément à disposition (les réveils de l’IRSN, granite ou calcaire, banane, les arbres du parc St-Mitre…) avec le dosimètre Safecast

Les participants reportent sur une échelle les mesures récoltées.

Sur cette échelle seront aussi inscrites les normes réglementaires.

Les différentes mesures dans l’environnement effectuées à Cadarache Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : Parc Saint-Mitre

