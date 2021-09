La quête des plaquettes ! Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Fête de la science 01 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Établissement français du sang Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Les plaquettes sont des cellules sanguines qui permettent au sang de coaguler. Il y a un peu plus de 30 ans, une technique de prélèvement appelée « aphérèse » évoluait, permettant de séparer ces précieuses cellules directement pendant le don. Comment ça marche ? A quoi ça sert ?





Lorsque l’on donne son sang dit « total », on donne des globules rouges, des plaquettes, des anticorps, et tous ces éléments flottent dans un liquide appelé le Plasma. Dans les années 1970, une nouvelle technique de prélèvement apparait, l’aphérèse. Il est alors possible de séparer le plasma des autres coposants sanguins. Quelques années plus tard, la technologie a évolué pour pouvoir séparer et prélever « en direct » les plaquettes sanguines. Cellules indispensables et très fragiles, elles ne vivent que quelques jours. Il a fallu adapter les dispositifs de prélèvement et de stockage, afin de pouvoir les transfuser à des patients en déficit et risquant des hémorragies incontrôlées.

Découvrez dans une animation ludique comment les plaquettes peuvent être séparées par la centrifugation, voyez comment ce phénomène physique a été adapté sur un automate de prélèvement.

Une expo photo vous permettra d’en savoir plus sur la forme, la vie et le rôle de ces cellules sanguines.

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090

