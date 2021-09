Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Protéger les populations et l’environnement en cas d’accident nucléaire : la première barrière, la gaine du combustible Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Fête de la science 01 – 03 octobre

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 03 octobre – 09h00 Le combustible des centrales nucléaires, de l’oxyde d’uranium, est confiné dans des tubes métalliques en zirconium, les gaines, rendus étanches par soudage. Le maintien de l’intégrité et de l’étanchéité de ces tubes, première barrière empêchant la dissémination des produits de fission radioactifs, est essentiel à la sûreté des réacteurs et à la protection de l’environnement, en conditions normales de fonctionnement comme en cas d’accident.

Nous étudions à l’IRSN la tenue de ces gaines à l’oxydation et aux sollicitations mécaniques lors de situations accidentelles simulées.

