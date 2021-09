Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône L’impression 3D au service de la science ! Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Fête de la science 01 – 02 octobre

Parc Saint-Mitre société ICPS. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00 Après la découverte du fossile, on le scanne, on le modélise en 3D informatiquement avec une visualisation sur ordinateur. On pourra l’imprimer en taille réélle ou réduite grâce à l’imprimante 3D. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence

