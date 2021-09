Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône L’émotion de la découverte du monde qui nous entoure Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Au programme, 3 expériences sur des phénomènes variés : Le monde féerique des lucioles Les spectacles de bioluminescence sont l’une des merveilles de la nature. Depuis des millénaires, l’Homme a été fasciné par la danse des vers luisants, par les vagues bleues du plancton marin ou le bal des lucioles. Cette fascination reste très forte de nos jours. Cependant, la chimie permet désormais de comprendre ce phénomène et de le reproduire. C’est ce que nous souhaitons vous faire observer.

À travers un petit trou, petits et grands s’émerveilleront en découvrant qu’à l’intérieur d’une boîte toute noire apparaîtra une solution toute bleue sans qu’aucune lumière artificielle ne soit utilisée.

Vers l’infini et au-delà Vous vous demandez pourquoi les objets tombent et pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Vous êtes vous déjà demandé comment nous sommes allés sur la Lune?

La peinture magique En expliquant comment faire de la peinture de façon naturelle et avec des matériaux naturels nous allons vous emmener ailleurs à la découverte de l’origine de la peinture. La peinture sera créée grâce à des pigments et des éléments naturels. Aussi il y aura un aspect historique avec la découverte de la peinture à l’époque de la préhistoire et un aspect ludique avec la formation d’une peinture. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : www.esaip.org Parc Saint-Mitre

