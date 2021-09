Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Connaître et représenter les paysages du passé Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Fête de la science 02 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Direction Archéologie et Muséum. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les paysages ont subi d’importantes mutations depuis 20 000 ans dues aux changements climatiques et à

l’évolution des modalités d’occupation humaine, de la Préhistoire à aujourd’hui. Basée sur les recherches et

découvertes effectuées lors des interventions archéologique à Aix-en-provence, cette présentation permettra

de retracer l’histoire de ces bouleversements et d’en expliquer les causes. Cette présentation s’articulera

autour de panneaux illustrant les changements paysagés à Aix-en-Provence et plus largement dans la vallée

de l’Arc depuis de la dernière glaciation ainsi que de maquettes qui nous permettront de comprendre les

mécanismes de l’évolution des milieux.

Cet atelier a pour but :

-de sensibiliser le public à la notion d’évolution des paysages grâce à l’étude comparée de photographies ou

tableaux de la Sainte Victoire prises ou réalisé à des périodes différentes.

– de faire connaître les marqueurs des changements environnementaux piégés dans le sous-sol grâce à des

supports pédagogiques adaptés

– de déterminer les mécanismes de l’évolution des paysages et des milieux qui les composent grâce à des

Provence-Alpes-Côte d'Azur>Bouches-du-Rhône

