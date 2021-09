Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Imagerie 3D et Fossiles : une histoire d’œufs ! Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Imagerie 3D et Fossiles : une histoire d’œufs ! Parc Saint-Mitre, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 01 – 03 octobre

Parc Saint-Mitre Réserve Naturelle de Sainte-Victoire. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Etude des œufs de dinosaures de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire grâce à l’utilisation de l’imagerie virtuelle pour analyser leur répartition dans l’espace et dans le temps. L’atelier présentera toutes les étapes d’une fouille (avec photos à l’appui), puis l’acquisition d’un œuf en 3D grâce à la photogrammétrie. L’animation présentera toutes les problématiques liées aux œufs de dinosaures fossilisés (cadre temporel et géographique, oodiversité, conservation, embryon ?) et plusieurs fossiles originaux, et quelques œufs actuels. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Moulin 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : Parc Saint-Mitre

