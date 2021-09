Saint-Chamond Parc Nelson Mandela Loire, Saint-Chamond à la découverte de la biodiversité urbaine Parc Nelson Mandela Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

samedi 02 octobre – 15h00 Partez à la découverte des espaces semi-naturels dans le parc Nelson Mandela : diversité des plantes et des insectes qui peuplent le parc.

Des zones agencés par la main de l’homme jusqu’à la reconquête par les espèces dites “sauvages”. à travers un safari photo familial vous garderez une trace de cette richesse que représentent nos espaces verts urbains. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Parc Nelson Mandela Place de l’Hôtel de Ville 42400 Saint-Chamond 42400 organisateur : Parc Nelson Mandela

