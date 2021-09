Vals-les-Bains Parc municipal Ardèche, Vals-les-Bains La Valse du vent Parc municipal Vals-les-Bains Catégories d’évènement: Ardèche

dimanche 03 octobre – 10h00 La ville de Vals-les-Bains vous propose un bol d’air sur toute une journée dans son parc municipal ! Testez vos connaissances autour de défis scientifiques et réalisez des expériences sur l’air ! Enfants et parents pourront s’amuser à confectionner des cerfs-volants et de grandes bulles géantes ! Puis prenez de la hauteur avec les montgolfières RC d’Annonay qui vous expliqueront à l’aide de démonstrations, pourquoi ça vole. Initiation au pilotage et vols captifs vous attendent. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

