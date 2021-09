Découvrir la biodiversité Parc Monlong, 6 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 06 octobre

Parc Monlong association Dire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00

Le parc de Monlong, riche en biodiversité, jardins et patrimoine, est idéal pour aborder les questions liées à la biodiversité et aux liens hommes-nature.

Des ateliers de médiation scientifique seront proposés aux scolaires et aux CLAE : découverte des milieux, du jardinage écologique et de façons concrètes de protéger la biodiversité, avec Migado, Dire et le Centre social Bellefontaine.

Au programme :

– Protéger la biodiversité au jardin

– Découvrir les insectes et autres petites bêtes.

– Les poissons migrateurs de la Garonne

Occitanie>Haute-Garonne

Parc Monlong Chemin de Perpignan 31100 Toulouse 31500

organisateur : Parc Monlong