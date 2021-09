Valence Parc Jouvet Drôme, Valence TOUT SAVOIR SUR SA MAJESTE LE GINKGO ! Parc Jouvet Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

TOUT SAVOIR SUR SA MAJESTE LE GINKGO ! Parc Jouvet, 3 octobre 2021, Valence. Fête de la science 03 octobre

Parc Jouvet Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 à 11h30 Voilà un arbre réellement extraordinaire qui n’a pas fini de vous surprendre. Son histoire, hors du temps, vous sera racontée et dévoilée. Vous aimez les récits détonants, les révélations stupéfiantes, les anecdotes invraisemblables, alors cette rencontre est pour vous! Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Parc Jouvet Avenue du Champ de Mars 26000 Valence 26000 organisateur : Parc Jouvet

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Parc Jouvet Adresse Avenue du Champ de Mars 26000 Valence Ville Valence lieuville Parc Jouvet Valence