Mystérieux trous noirs Parc et Château de la Lombardière, 10 octobre 2021, Davézieux.

Sciences pour Tous Annonay. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 15h00 Les trous noirs sont parmi les objets les plus énigmatiques de notre Univers. Prédits par la théorie, leur présence se manifeste par des phénomènes parmi les plus extrêmes de l’Univers. Ils suscitent une très grande curiosité et nourrissent nombre de scénarios de science-fiction. Mais finalement qu’observe-t-on réellement ? Que savons nous vraiment des trous noirs ?

Conférence animée par Johan RICHARD. Il est spécialiste de la formation et de l’évolution des galaxies, ainsi que du phénomène de lentilles gravitationnelles. Il est le responsable scientifique de plusieurs grands projets instrumentaux sur des télescopes au Chili. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Parc et Château de la Lombardière Rue de la Lombardière 07430 Davézieux 07430 organisateur : https://sciencespourtousannonay.jimdofree.com/ Parc et Château de la Lombardière

