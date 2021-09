Bouchemaine Parc du Petit Serrant Bouchemaine, Maine-et-Loire La santé des arbres à Bouchemaine Parc du Petit Serrant Bouchemaine Catégories d’évènement: Bouchemaine

samedi 09 octobre – 15h00 Dans le cadre de la poursuite de l’Année internationale de la santé des arbres, une balade sera organisée dans le village de la Pointe : Diagnostics sur des arbres vieillissants, blessés, soumis à des tailles sévères, attaqués par des parasites… conseils pour l’entretien des arbres majestueux du village, leur mise en sécurité (voir la cartographie réalisée par Terre des Sciences et la Mairie). Conseils pour sauvegarder ces arbres, dont méthodes alternatives. S’inscrira également dans la sauvegarde des espèces menacées. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Parc du Petit Serrant La Pointe 49080 Bouchemaine 49080 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Parc du Petit Serrant

