À LA RENCONTRE DES ARBRES Parc des Trinitaires à Valence, 10 octobre 2021, Valence. Fête de la science 10 octobre

Service Patrimoine-Pays d'art et d'histoire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 10h00 à 11h30 De nombreuses études scientifiques attestent aujourd’hui des bienfaits de la nature sur notre santé physique et mentale et en tout premier lieu les balades en forêt. Nos systèmes sensoriels sont influencés par les informations reçues de façon visuelle, auditive, olfactive et même tactile. Venez les expérimenter et les découvrir au cours de cette promenade au sein du parc des Trinitaires. Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Parc des Trinitaires à Valence 94 Avenue Maurice Faure 26000 Valence

