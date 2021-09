Lanester Parc des expositions Lorient Bretagne Sud Lanester, Morbihan Visite guidée du salon Itechmer Parc des expositions Lorient Bretagne Sud Lanester Catégories d’évènement: Lanester

Morbihan

Visite guidée du salon Itechmer Parc des expositions Lorient Bretagne Sud, 8 octobre 2021, Lanester. Fête de la science 08 octobre

Parc des expositions Lorient Bretagne Sud Espace des sciences/Maison de la Mer. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00 Accompagnés par une médiatrice scientifique de l’Espace des sciences/Maison de la Mer, suivez un parcours inédit où des spécialistes présenteront les dernières innovations en matière de conception et réparation navales, capture, sécurité, électronique, process, logistique, marketing ou formation.

Découvrir le salon ITECHMER. Bretagne>Morbihan

Parc des expositions Lorient Bretagne Sud 286 Rue Rouget de Lisle 56600 organisateur : Parc des expositions Lorient Bretagne Sud

Détails Catégories d’évènement: Lanester, Morbihan Autres Lieu Parc des expositions Lorient Bretagne Sud Adresse 286 Rue Rouget de Lisle Ville Lanester lieuville Parc des expositions Lorient Bretagne Sud Lanester