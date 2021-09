Annonay Parc Déomas Annonay, Ardèche Nuit des étoiles au Parc Déomas Annonay Parc Déomas Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Nuit des étoiles au Parc Déomas Annonay Parc Déomas, 10 octobre 2021, Annonay. Fête de la science 09 – 10 octobre

Parc Déomas Astro Science Nord Ardèche. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 21h30 à 23h59

dimanche 10 octobre – 21h30 à 23h59 Avec la participation de Stéphane Orsier, participez à la nuit des étoiles au Parc de Déomas.

Présentation du cheminement des planètes sur le plan écliptique, les différentes constellations visibles et comment cheminer dans cette carte du ciel.

Présentation des constellations au travers de la Mythologie.

Observation des objets célestes : La lune, les planètes à l’œil nu et au télescope,

Observation des nébuleuses et amas globulaires au télescope par accumulation de lumière en couleur.

Parc Déomas 32 Rue Mathieu Duret 07100 Annonay 07100 organisateur : http://www.asna07.sitew.fr/

