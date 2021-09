Montpellier Parc de Lunaret Hérault, Montpellier Biodiversité, Émergence et Contrôle des Maladies Infectieuses et de leurs Vecteurs Parc de Lunaret Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Parc de Lunaret Unité Mixte de recherche MIVEGEC (CNRS/IRD/UM). Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 Venez découvrir plusieurs activités et expositions sur les interactions entre la biodiversité et l’émergence de certaines maladies infectieuses sur le stand de l’unité Mixte de recherche MIVEGEC (CNRS/IRD/UM). Vous y trouverez une exposition de posters sur différentes espèces d’insectes vecteurs et les maladies qu’ils transmettent. Vous pourrez y contempler des insectes vivants ou en collection, les observer sous une loupe binoculaire. Des films documentaires et pédagogiques seront projetés, des jeux de quiz seront proposés et des scientifiques seront présents sur le stand pour vous guider et répondre à toutes vos questions. Occitanie>Hérault

Parc de Lunaret 50 Avenue Agropolis, 34090 Montpellier

