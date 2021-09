Bourse d’échange de graines – Grainothèque Parc de Lunaret, 9 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 09 octobre

Parc de Lunaret Écolothèque – Montpellier3M. Entrée libre En présentiel .

Les grainothèques fleurissent à travers le monde. Elles participent à la biodiversité urbaine, à la végétalisation de la ville et à la démarche collaborative basée sur l’échange et le partage, hors du système marchand. Venez découvrir celle de l’Écolothèque contenant une quarantaine de variétés de graines. Elle permet d’échanger des semences traditionnelles et paysannes. Elles peuvent être potagères, fruitières, florales, herbacées ou aromatiques.

Basée sur l’échange, la grainothèque se remplit et se vide selon les graines que déposent ou prennent les usagers. C’est une manière économique, libre et solidaire de (re)découvrir les trésors de la nature et de renouer avec ce geste ancestral du partage des semences qui a construit la biodiversité.

Pour aller plus loin, et même si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à notre stand au Parc du Lunaret, découvrez les outils pédagogiques de l’Écolothèque sur les graines :

Les graines voyageuses : Faire la différence entre un fruit et une graine. Étudier les différentes formes qu’ils peuvent prendre et les mettre en relation avec leur mode de dissémination.

Expériences sur les conditions de germination : Cette activité propose de mener différentes expériences qui permettront d’identifier les conditions à mettre en place pour que la germination des graines soit la plus efficace.

Fruit, qui es-tu ? Un fruit est-il forcément juteux et sucré ? Qu’est-ce qu’un fruit au sens botanique ? À quoi sert-il ?… Toutes ces questions trouvent leur réponse dans cette animation. Elle propose de classer des types de fruits et de découvrir leur plante.

Occitanie>Hérault

Parc de Lunaret 50 Avenue Agropolis, 34090 Montpellier 34090

organisateur : https://ecolotheque.montpellier3m.fr/ Parc de Lunaret