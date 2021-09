Montpellier Parc de Lunaret Hérault, Montpellier Science en Direct | Explorer le passé et comprendre le présent ! Parc de Lunaret Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Science en Direct | Explorer le passé et comprendre le présent ! Parc de Lunaret, 9 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 09 octobre

Parc de Lunaret Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

samedi 09 octobre – 17h30 Remontez le temps avec des projets de recherche étonnants et novateurs !

Admirez les peintures de la grotte Chauvet comme les Hommes préhistoriques les voyaient grâce à un casque de réalité virtuelle ! Découvrez une technique de fouille pour révéler, en 3D, des objets archéologiques sans même ouvrir la roche qui les enferme ! Et connaissez-vous la paléodémographie ? Une discipline pour étudier les populations du passé. Dans cette émission, les archéologues, géologues et ingénieurs vous transportent à travers les âges.

Venez nombreux au Parc de Lunaret pour assister en duplex, de 17h30 à 18h15, au grand Quiz des régions.

Vous pouvez suivre l’émission complète en ligne de 17h30 à 19h30. Occitanie>Hérault

Parc de Lunaret 50 Avenue Agropolis, 34090 Montpellier 34090 organisateur : Parc de Lunaret

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Parc de Lunaret Adresse 50 Avenue Agropolis, 34090 Montpellier Ville Montpellier lieuville Parc de Lunaret Montpellier