dimanche 03 octobre – 09h00 Les Conférences

10h30 : Mieux connaître le frelon asiatique : Christian Boivin / FREDON

14H30 : L’histoire de l’abeille à travers les âges : Sophie Berton /l’apier ou le mur a des oreilles

16h30 : Le figuier, arbre singulier, compagnon de l’homme de l ’Antiquité nos jours : Émile Laguna / Les compagnons de l’Harmas et du Naturoptère

Les causeries près de la fontaine

11H : Introduction à l’agroforesterie : Aïcha Bebba/Ab-perma-potager

15H : Accompagner son jardin en permaculture : Christophe Dujardin

