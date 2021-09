Châteauneuf-de-Gadagne Parc de l'Arbousière - Château de la Chapelle Châteauneuf-de-Gadagne, Vaucluse Jardin d’automne – Les sorties Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle Châteauneuf-de-Gadagne Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Gadagne

Jardin d'automne – Les sorties Parc de l'Arbousière – Château de la Chapelle, 3 octobre 2021, Châteauneuf-de-Gadagne. Fête de la science 03 octobre

Parc de l'Arbousière – Château de la Chapelle Les Pimprenelles. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 09h00 Les sorties

10H : Sortie ornithologique avec la LPO PACA Groupe Local Héron

11H : Découverte d’un terroir viticole : Visite du Domaine de La Chapelle

14H : Arboretum : Découvrir les arbres du Parc de l'Arbousière avec Olivier Bricaud du (Syndicat Mixte Forestier), auteur du livre « Arbres remarquables du Vaucluse »

Parc de l'Arbousière – Château de la Chapelle 855 Avenue Voltaire Garcin 84470 Châteauneuf-de-Gadagne 84470 organisateur : https://les-pimprenelles.com/

