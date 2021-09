Jardin d’automne – Les stands Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle, 3 octobre 2021, Châteauneuf-de-Gadagne.

Fête de la science 03 octobre

Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle Les Pimprenelles. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 09h00

Les stands nature

Les colibris du Thor : Préservation de l’environnement

Semailles Environnement : Vie de ruche, le cycle de l’abeille

Syndicat des Apiculteurs Vauclusiens et visite de l’ÉducaBeezz

LPO PACA Groupe Local Héron : Point infos – Expos – Ateliers créatifs

Association Vauclusienne d’apiculture : Promouvoir l’apiculture

Flower Spirit : L’alchimie des tisanes et des élixirs

Christophe Dujardin : Conseils jardin, permaculture

Fruits Oubliés : La revue + ateliers greffes, multiplications

AB-perma-potager : Jeux nature ludiques, lots à gagner

Communauté des Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse : Le projet Grand Site de Fontaine de Vaucluse

APARE-CME-CPIE84 : Natur’a tâtons + InRuche (ruche numérique)

L’Apier ou le mur a des oreilles : La compagnie des abeilles (jeu de rôle).

Les ruches de biodiversité + Projet Une ruche, une école

Au jardin du soleil : Plantes aromatiques & médicinales.

Ateliers Mémo des odeurs et Impressions végétales

La garance voyageuse : La revue du végétal

Les abeilles du moulin : Miellerie bio

Saveurs de Provence : Biscuiterie artisanale, macarons

Le Jardin de Diane : Bouquets Amaya (Art floral et art plastique)

Âme en lierre, jardin des simples : tisanes, aromates, hydrolats et céramiques parfumées + atelier de découverte des parfums

Rose des arts : La rose Baptistine, parfums, cosmétique

Bellis Nobilis : Cosmétiques 100% Nature (plantes des Baronnies)

Fleurs de porcelaine : décoration intérieure et extérieure

Carapat : Objets en Bois, nichoirs. Atelier construction nichoir

Les créatrices du jardin : Couture, bijoux, reliure et déco

Le jardin de Nathalie : Cosmétique du jardin (OLIANA)





L’espace de la médiathèque Raoul Milhaud

Buzz 3 D : Aventure numérique dans le monde des abeilles

Espace Lecture et découverte avec une sélection de livres

Sur le fil : Atelier créatif, décoration de l’Arbre à Palabre

Présentation des réalisations faites par les écoles locales

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle 855 Avenue Voltaire Garcin 84470 Châteauneuf-de-Gadagne 84470

organisateur : https://les-pimprenelles.com/ Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle