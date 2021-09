Châteauneuf-de-Gadagne Parc de l'Arbousière - Château de la Chapelle Châteauneuf-de-Gadagne, Vaucluse Jardin d’Automne 6ème édition Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle Châteauneuf-de-Gadagne Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Gadagne

dimanche 03 octobre – 09h00 Dans le cadre accueillant du parc de l’Arbousière/Château de la Chapelle à Châteauneuf de Gadagne aux portes d’Avignon, la 6ème édition de Jardin d’Automne accueille cette année La fête de la science pour son 30ème anniversaire autour de 2 thématiques principales: “L’abeille, sentinelle de l’environnement” et “L’arbre: Grandeur nature”. Chaque sujet sera abordé sous diverses formes: conférences, ateliers, expositions, animations, sorties, projections, mais aussi des installations artistiques, un spectacle. La fête de la science sera l’occasion d’élargir plus encore le champ des possibles et de concerner un large public. Par ailleurs, cette édition accueillera aussi les rencontres départementales de l’éducation à l’environnement avec l’Eco Lab Environnement. Bien d’autres sujets seront abordés autour des questions environnementales, la connaissance de la biodiversité et la transmission des savoir avec des acteurs majeurs du département et même bien au delà. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

