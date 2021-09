Jardin d’automne – Les expositions/trocs des plantes Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle, 3 octobre 2021, Châteauneuf-de-Gadagne.

Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle Les Pimprenelles. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 09h00

Dans le château

2ème étage, salle d’exposition

Le génie des abeilles : Éric Tourneret, photographe, auteur

Arborescences : Exposition photographique de Lenny Vidal /www.lennyvidal.fr

Éphémère-Photogrammes naturels : créations de Thomas Bohl

1er étage, salle Bacchus

Ces plantes venues d’ailleurs : Exposition botanique par Les Pimprenelles

Les espèces exotiques envahissantes : FNE Haute Savoie

1er étage, salle du Félibrige

L’abeille et l’art : exposition de ruches d’exception par le Musée de l’abeille vivante

Sauvons les abeilles : exposition multimédia

Ruches d’ici et d’ailleurs : exposition réalisée par Les Pimprenelles avec le concours de Christian Chabert et Le Naturoptère

Rez-de-chaussée

Mieux connaître le frelon asiatique : Les Pimprenelles

Arbres têtards : Mini expo par Les Pimprenelles

Découvertes de l’abeille sauvage : Arthropologia

La forêt comme vous voulez : SLL du département de Vaucluse





10H-16H 23éme troc aux plantes des Pimprenelles

Informations à l’accueil ou sur Facebook : 23ème troc aux plantes des Pimprenelles



Le marché aux plantes

Pépiniéristes et objets de Jardin

Les arômes du grès (Collections de sauges, aromatiques), La coccinelle du Luberon (Vivaces de terrain sec), Très vert (Bulbes, plantes), La passiflore (Plantes succulentes, vivaces, éditerranéennes), Candicerose (Roses à parfum, roses anciennes), Graines de Printemps (Plants et semences paysannes bio), Roseraie de Geranton (Roses anciennes), Arbres en Provence (Arbres, arbustes, haies), Josiane Frances (Plantes aromatiques, petits fruits rouges), Pépinière Les cols verts (Collection de baies, petits fruits rares), Cisailles et crémaillères (Outils de Jardin), D’ici et d’ailleurs (Décoration intérieure, extérieure), et d’autres…

Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle 855 Avenue Voltaire Garcin 84470 Châteauneuf-de-Gadagne 84470

organisateur : https://les-pimprenelles.com/ Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle