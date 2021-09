Châteauneuf-de-Gadagne Parc de l'Arbousière - Château de la Chapelle Châteauneuf-de-Gadagne, Vaucluse Jardin d’automne – Les ateliers Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle Châteauneuf-de-Gadagne Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Gadagne

Parc de l’Arbousière – Château de la Chapelle Les Pimprenelles. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 09h00 Ateliers science et nature

Créatures : Insectes vivants, créatures maléfiques, animaux hors norme. Observons des spécimens réels ou fictifs et interrogeons nous sur la norme, la différence, le bizarre. Le Naturoptére

La petite histoire de la Pollinisation : Esther



Atelier création artistique

Photogrammes et cyanotope : Atelier photo avec Thomas Bohl Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

