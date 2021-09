Poitiers PALEVOPRIM Poitiers, Vienne Visites insolites du CNRS : Dans la peau d’un paléontologue PALEVOPRIM Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

samedi 09 octobre – 14h00 à 16h30 Les visites insolites du CNRS sont des rendez-vous intimistes, interactifs et exceptionnels. Cette visite du laboratoire PALEVOPRIM, seul laboratoire de paléontologie des vertébrés en Nouvelle-Aquitaine, permettra aux heureux élus de découvrir ses collections de fossiles de vertébrés du Mésozoïque et du Cénozoïque, provenant du Grand Sud-Ouest, d’Europe orientale, d’Afrique et d’Asie.

Deux ateliers pratiques seront proposés aux visiteurs : l’étude des micro-usures dentaires liées à l’alimentation, donc la reconstruction du régime alimentaire d’individus d’espèces éteintes depuis environ 30 millions d’années ; la préparation des fossiles dans l’atelier du laboratoire.

La visite a lieu le samedi 9 octobre de 14h à 16h30.

Pour participer, les internautes peuvent candidater jusqu’au 1er octobre 2021 à 10h en répondant à trois questions scientifiques. Les lauréats seront sélectionnés aléatoirement parmi les personnes ayant répondu correctement afin de constituer un groupe de 8 personnes au maximum.

Pour candidater : https://visitesinsolites.cnrs.fr/visite/dans-la-peau-dun-paleontologue/

PALEVOPRIM 6 rue Michel Brunet 86000 Poitiers

