Ateliers du laboratoire de paléontologie PALEVOPRIM à destination des publics scolaires PALEVOPRIM, 8 octobre 2021, Poitiers.

Fête de la science 07 – 08 octobre

PALEVOPRIM Laboratoire PALEVOPRIM. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Ouverts à vos élèves du CM1 et du CM2, ces ateliers traiteront de la place de l’humanité dans la nature, des idées reçues sur l’évolution de nos ancêtres et la paléontologie en général. Des méthodes utilisées pour reconstruire les rapports entre représentants fossiles de l’humanité et environnement, du patrimoine naturel conservé par le laboratoire de paléontologie PALEVOPRIM.

Ils auront lieu au sein même du laboratoire, les 7 et 8 octobre 2021. Une à deux classes maximum pourront être accueillies par demi-journée, à partir de 8h30 le matin, puis à partir de 13h00 l’après-midi.

Pour y inscrire votre groupe, nous vous invitons à remplir le formulaire à cette adresse : https://form.jotform.com/211293781457057

Le laboratoire pourra adapter, autant que possible, ces ateliers aux propositions et contraintes de votre établissement : n’hésitez pas ainsi à nous faire part de celles-ci dans la case “commentaires” du formulaire d’inscription.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 24 septembre 2021.

Nouvelle-Aquitaine>Vienne

PALEVOPRIM 6 rue Michel Brunet 86000 Poitiers 86000

organisateur : http://palevoprim.labo.univ-poitiers.fr/ PALEVOPRIM