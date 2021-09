Poitiers PALEVOPRIM Poitiers, Vienne Visites guidées du laboratoire PALEVOPRIM PALEVOPRIM Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Visites guidées du laboratoire PALEVOPRIM PALEVOPRIM, 8 octobre 2021, Poitiers. Fête de la science 07 – 08 octobre

PALEVOPRIM Laboratoire PALEVOPRIM. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 16h30 à 17h15

jeudi 07 octobre – 17h30 à 18h15

jeudi 07 octobre – 18h30 à 19h15

vendredi 08 octobre – 16h30 à 17h15 Les recherches du laboratoire de paléontologie PALEVOPRIM portent sur les écosystèmes fossiles qui, depuis plus de 50 millions d’années, ont abrité l’évolution des primates.

Pour découvrir leur travail, n’hésitez pas, inscrivez-vous ! Les jeudi 7 et vendredi 8 octobre prochains, dans le cadre de la Fête de la Science 2021, des visites guidées du laboratoire vous sont proposées à 16h30, 17h30 et 18h30 (les créneaux du vendredi 8 octobre de 17h30 et 18h30 sont complets). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 6 octobre 2021.

Pour vous inscrire, nous vous invitons à remplir le formulaire à cette adresse : https://form.jotform.com/212381235912046

Veuillez noter qu’en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces créneaux de visites seront susceptibles d’être modifiés ou reportés. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

PALEVOPRIM 6 rue Michel Brunet 86000 Poitiers 86000 organisateur : http://palevoprim.labo.univ-poitiers.fr/ PALEVOPRIM

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu PALEVOPRIM Adresse 6 rue Michel Brunet 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville PALEVOPRIM Poitiers