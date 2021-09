La Fête de la science au Paléosite ! Paléosite, 10 octobre 2021, Saint-Césaire.

Fête de la science 02 – 10 octobre

Paléosite Paléosite. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30 à 19h00

samedi 02 octobre – 10h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h30 à 19h00

samedi 09 octobre – 10h30 à 19h00

dimanche 10 octobre – 10h30 à 19h00

Grâce aux témoignages de chercheurs, archéologues et autres spécialistes de la Préhistoire, revivez la découverte qui a bouleversé leur carrière, et partagez un moment scientifique d’exception…

Pour les week-ends de la Fête de la Science (2, 3, 9 et 10), Stéphanie Roumégous, guide conférencière et animatrice historique, viendra également présenter ses ateliers sur les origines de la médecine préhistorique (Préhisto’Doc, samedi 2 octobre et samedi 9 octobre) et sur l’alimentation préhistorique (Préhisto’Miam, dimanche 3 octobre et dimanche 10 octobre) de 14h30 à 18h30.

Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Paléosite Route de la Montée Verte, 17770 Saint-Césaire 17770

organisateur : Paléosite