« Prendre en compte les émotions, c’est restaurer une dimension de la science telle qu’elle se fait », Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir, CNRS Editions 2019.

Le samedi 2 octobre 2021, de 10h à 18h, le Parc Paleopolis ouvre ses portes gratuitement pour une découverte de la paléontologie à travers le prisme des émotions ressenties par les femmes et hommes de science face à leurs travaux de recherche et leurs découvertes.

Sur place

Exposition « Recherches d’Emotions »

Exposition photos et témoignages de paléontologues sur leur ressenti par rapport à leurs travaux de recherche et leurs découvertes. « Coups de cœur » des médiateurs·trices de Paleopolis. Cette exposition restera à Paleopolis jusqu’à la fermeture, le dimanche 7 novembre.

Visite guidée “Nos fossiles exceptionnels”

Intervention de 5 médiateurs scientifiques sur le fossile de leur choix.

Les visiteurs seront amenés à déambuler dans l’exposition permanente du parc afin de découvrir chaque fossile présenté par les médiateurs sous forme de spot de 5 minutes. 3 créneaux horaires de 30 min (18h30/19h -19h/19h30 -19h30/20h)

Atelier Fouilles en Famille

Une initiation aux techniques de fouilles en paléontologie pour vivre le travail de terrain « pour de vrai », en présence d’un paléontologue. Unique atelier proposé pour cette journée, ouvert aux adultes et enfants, 45 minutes

PaléOcafé

Intervention croisée d’un⋅e chercheur⋅se et de Charlotte Viannay, stagiaire de l’équipe de médiation de Paleopolis qui a réalisé un travail de recherches bibliographiques sur les rhinocéros fossiles d’Auvergne. 16h, 1h30 environ

A emporter

Un jour, une découverte

Publications quotidiennes sur les réseaux sociaux du 1er au 11 octobre 2021. Présentation d’un fossile qui a ému la communauté scientifique lors de sa découverte.

Recherches d’Emotions

Publication sur la chaine YouTube de Paleopolis de vidéos témoignages de paléontologues présentant leurs travaux et les émotions qu’ils ont provoquées (équivalent vidéo de l’exposition).

