Fresque du Climat Palais des Papes – Avignon, 27 septembre 2021, Avignon.

Fête de la science 27 septembre

Palais des Papes – Avignon ECO-Lab’ Environnement. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 27 septembre – 09h00 à 12h30

lundi 27 septembre – 14h00 à 17h30

La « Fresque du Climat » est un Atelier scientifique d’intelligence collective, collaboratif et créatif pour se former aux enjeux du changement climatique, conçu par Cédric Ringenbach en 2015.

Cet outil pédagogique a été élaboré avec les données scientifiques des experts du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat créé en 1988 parune instance de l’ONU). Cet atelier permet de prendre conscience de la complexité des éléments qui concourent au changement climatique. Il donne une vision d’ensemble de la problématique et des clés de compréhension pour agir efficacement afin de limiter son impact.Objectifs : – Comprendre les liens de causes à effets entre activités humaines et changement climatique,

– S’approprier les enjeux du réchauffement,

– Expérimenter la nécessité d’engager des actions concrètes pour le limiter.

Pour en savoir plus sur cet outil : https://fresqueduclimat.org/

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Palais des Papes – Avignon 6 Rue de la Pente Rapide C Ansidei 84000 Avignon 84000

organisateur : https://eco-lab.fr/ Palais des Papes – Avignon