Le Palais de la Porte Dorée Fête la science Palais de la Porte Dorée, 10 octobre 2021, Saint-Mandé.

Fête de la science 09 – 10 octobre

Palais de la Porte Dorée Palais de la porte dorée. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h30 à 17h00

dimanche 10 octobre – 16h00

Au sein du Palais de la Porte Dorée, le Musée National de l’Histoire de l’Immigration et l’Aquarium tropical interrogent des thèmes profondément liés les uns aux autres : les migrations climatiques, biologiques et humaines, l’hospitalité et les conditions d’accueil, la richesse de la diversité, la démarche scientifique.

Ces questionnements au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales seront abordés dans deux rencontres : Décoloniser l’écologie et Les migrations environnementales sont-elles inéluctables ?

La projection d’une fable écologique La baleine et l’escargote sera proposée aux plus jeunes.

En conclusion, l’émission “Sciences en direct” organisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ouvrira les discussions sur le thème : Anthropocène : y’a de l’humain dans l’ère !, coup d’œil sur une nouvelle période de notre histoire, où l’Homme et la science ont un rôle crucial à jouer !

Île-de-France>Paris

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Saint-Mandé 75012

