Fête de la science 10 octobre

Palais de la Porte Dorée Palais de la porte dorée. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 16h00 A partir de 3 ans.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.

Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Le directeur de l’Aquarium tropical échangera avec le public à l’issue de la projection. Île-de-France>Paris

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Saint-Mandé

