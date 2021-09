Exploration spatiale : vivez l’expérience ! oscar, 6 octobre 2021, Rumilly.

Fête de la science 06 octobre

mercredi 06 octobre – 10h00

Installez-vous au sein de la base spatiale de Rumilly ! Vous allez vivre de surprenants moments, immersifs et explorer l’espace.

Au programme :

avec Cosmic’événements

– des ateliers sous la forme de mini-conférences très interactives avec la public (le premier pas de l’Homme sur la Lune, les planètes du Système solaire, la recherche de la vie extra-terrestre, etc…). La durée de chaque mini-conférence est de 15 à 30 minutes sous le dôme du planétarium (10h-12h /14h-18h). Dès 6 ans sur inscription auprès de l’OSCAR> RDV à l’OSCAR (gymnase)

– tout au long de la journée, observation du Soleil et de ses éruptions avec un instrument spécial (si la météo le permet)

– De 20h à 22h, veillée pour découvrir le ciel étoilé à l’œil nu et au télescope. Un spectacle avec notamment un tout nouveau télescope capable de montrer en temps réel des galaxies et des nébuleuses sur un grand écran !> RDV au centre de loisirs d’ecle, chemin du gale à Rumilly

– De nombreux éléments de décoration sont installés dans et à côté de la base: des fusées gonflables dont Saturn V qui mesure 12 m de hauteur, des murs parapluie représentant des paysages lunaires, des maquettes…> RDV à l’OSCAR (gymnase)

Sortie encadrée par la FNE 74

– Dès 19h30, « Éclaire moi sur la nuit », une balade en forêt, pour découvrir les animaux nocturnes et comprendre le phénomène de la pollution lumineuse.> RDV à l’OSCAR

oscar 4 route de bessine 74150 Rumilly 74150

